Европарламент назвал принципы для ведения дел с Россией

Европарламент рекомендовал странам Евросоюза строить отношения с Россией на основе пяти принципов. Их описал комитет по международным отношениям ЕП в проекте доклада, с которым ознакомился RT.

Реализуя принцип «поддержки демократии», Евросоюзу рекомендовано бороться с «русскоязычной пропагандой», например, создать круглосуточный телеканал. И отказать признавать новый состав Госдумы РФ, избранный в результате сентябрьских выборов, если они «будут признаны фальсифицированными».

Согласно докладу, ЕС может предложить России смягчение визового режима, стратегическое партнерство и программу инвестиций в обмен на «демократические преобразования» в стране.

Принцип «демократия прежде всего» предполагает, что ЕС должен в каждом диалоге в РФ поднимать вопрос о правах человека и проведении свободных выборов. И прежде всего пересмотреть свое финансовое участие в «Северном потоке – 2» и приостановить проект.

Во исполнение принципа «защита демократии во всем мире» авторы доклада призвали ЕС обговорить с США общие действия по санкциям, предоставлению финансовой помощи или поддержке активистов-правозащитников.

В рамках «сдерживания российской агрессии» ЕП призвал страны союза согласовать с НАТО и другими государствами меры давления на РФ. Его целью станет остановка «вмешательства» Москвы в дела стран «Восточного партнерства», куда входят Украина, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Армения и Азербайджан.

Главными мерами против «агрессивных действий» Москвы могут стать отключение от системы платежей SWIFT и уменьшение закупок российского газа и нефти.

Ранее Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС сожалеет о создании Россией списка недружественных государств. В перечень внесены США и Чехия. Боррель призвал Москву пересмотреть решение, чтобы избежать ухудшения отношений с Евросоюзом.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.05.21

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