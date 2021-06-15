В бундестаге назвали чушью обмен «Северного потока-2» на Крым

Предложение Украины обменять Крым на запуск «Северного потока-2» не имеет ни правового, ни морального смысла, заявил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт. Он назвал подобные слова чушью и популизмом.

По мнению депутата, украинские политики своими высказываниями стараются опередить друг друга в стремлении угодить «западным спонсорам».

«Чушь несусветная. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ – это полный абсурд и чистый популизм», – цитирует политика РИА «Новости».

Гердт признал, что газопровод нужен Германии больше, чем России, которая может заключить выгодную сделку с Китаем вместо Европы. В Германии отказ от российского газа может вызвать социальный коллапс.

«Германия поставит на колени всю индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ», – заявил депутат.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что запуск «Северного потока-2» должен пройти при условии «деоккупации» Крыма. В противном случае газопровод станет угрозой для безопасности и экономики Украины.

Как сообщал «Новый День», тот же глава МИД Украины заявил, что Киев готов обсудить денежную компенсацию за запуск «Северного потока-2». Но украинские власти оставляют за собой право не согласиться на предложенный размер компенсации, если он им не понравится.

Планируется, что мощность обеих веток «Северного потока-2» составит 55 млрд кубометров газа в год. Россия сможет поставлять природный газ в Европу в обход Украины, которая лишится около 3 млрд долларов ежегодной платы за транзит топлива.

Берлин, Наталья Рязанова

Берлин. Другие новости 15.06.21

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