Газовая сделка по «СП-2» вынудила США и Германию пересмотреть подход к Минским соглашениям – украинский политолог

Обещание США и Германии сохранить для Украины транзит российского газа в Европу после запуска «Северного потока-2» вынуждает Вашингтон и Берлин надавить на Киев с целью скорейшего выполнения Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.

По его словам, продолжение конфликта в Донбассе может сорвать договорённости Байден-Меркель и нанести сокрушительный политический урон Белому дому и правительству ФРГ. Поэтому президенту Украины стоит готовиться к резким окрикам из Вашингтона и Берлина.

«Пока Зеленский не поймет, что эта манера уговаривать Запад «наклонить» Россию бесперспективна, что если ты хочешь обеспечить энергетическую безопасность нашей страны, то ты должен вести прямые переговоры с Москвой, а если хочешь обеспечить безопасность на границе с линией противостояния, – должен вести прямые переговоры с представителями непризнанных республик. Если это понимание придет, тогда можно более спокойно смотреть в будущее…», – отметил Погребинский.

«Я считаю, что главное для Украины – это чтобы прекратилась война на востоке. И тут, мне кажется, что позиция Германии изменилась, позиция США в лице Белого дома и президента Байдена тоже сейчас такая, что сам Байден должен быть заинтересован, он же ставит условия, что вот, надо, чтобы Россия заключила договоренности на транзит и дальше через украинскую трубу. Если этого не получится, то Байден проиграл внутри своей страны, потому что его затюкают абсолютно», – подчеркнул эксперт.

«А то, что изменилась позиция Меркель – не просто потому, что они заговорили, причем, дважды за последние полторы недели о том, что Украина должна ввести в законодательство «формулу Штайнайера»… Это принципиальная вещь, элемент Минских соглашений.

Раньше обычно это звучало так: главная обвиняемая сторона была Россия, сейчас дважды за последнее время было сказано, было дано понять украинскому руководству, что без начала имплементации этой «формулы Штайнмайера», предполагающей, что должен быть разработан специальный закон для выборов на территории непризнанных республик. Меркель говорит: «Нам нужно, чтобы на тех территориях прошли выборы», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Отметим, что «формулой Штайнмайера» предусмотрено проведение выборов в Донбассе до передачи контроля над границей с РФ Украине, с чем категорически не согласны в Киеве.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.07.21

В Токио украинского министра вынудили присудить победу российской саблистке. / В Киеве открыто заговорили о военном «освобождении Донбасса» осенью. / Украинская армия несёт потери в Донбассе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»