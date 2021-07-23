Украинский депутат устроил протест возле Капитолия из-за сделки по «Северному потоку-2»

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Андрей Клочко прервал участие в официальном визите украинской делегации в Вашингтон, чтобы выразить под стенами Капитолия протест против соглашения Байден-Меркель по завершению строительства «Северного потока-2».

Кроме того, он, таким образом, пытался послать сигнал американским сенаторам от Республиканской партии, чтобы они активнее критиковали сделку по газопроводу и заставили Джо Байдена ввести новые санкции против РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинский депутат дважды в течение дня наведывался к Капитолию и разместил фотографии своего «одночного пикета» на странице в Фейсбуке.

Сообщается, что украинская делегация прибыла в США по приглашению «Американского совета по международному образованию» в рамках программы Open World Ukraine.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.07.21

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