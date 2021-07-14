В Киеве поставили вопрос о компенсациях Украине за газопровод «Турецкий поток»

Попытки России и Германии свести переговоры о компенсациях Украине за потерю статуса страны-транзитёра газа лишь к «Северному потоку – 2» являются откровенной манипуляцией и желанием поставить Киев перед свершившимся фактом и одновременно отвлечь от уже построенного «Турецкого потока».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом изданию «Укринформ» заявила исполнительный директор финансируемого Джорджем Соросом украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук.

По её словам, в результате «агрессивных действий» российского монополиста «Газпрома» Украина лишилась существенной части транзита, который сейчас осуществляется в обход «Незалежной» с юга.

«Оперируя фактом убытков в связи с «Турецким потоком», пора вести речь сначала о компенсации за потерю «южного» транзита...

В начале июля российские информационные агентства сообщили о завершении строительства сербской компанией «Srbijagas» и венгерской «FGSZ» линейной части газопровода-перемычки. Картинку про сварку символического «золотого стыка» продемонстрировало сербское телевидение. Благодаря новому интерконнектору Венгрия сможет получать российский газ через Сербию и Болгарию, то есть в обход Украины – через «Турецкий поток». Поставки по новому маршруту должны начаться уже с 1 октября.

Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам Оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет стоить Украине 450 миллионов долларов...», – подсчитала Ищук.

Украинский эксперт западного фонда настаивает на остановке «Северного потока – 2» и требует поставить вопрос о компенсациях за уже введённый в строй «Турецкий поток».

«Северный поток-2» должен быть остановлен. Все попытки Германии перевести фокус внимания с вопроса недопущения запуска трубопровода на проблематику компенсаций – это манипуляции. Роль транзитера газа через южное направление Украина уже потеряла. Трансбалканский трубопровод (из Азербайджана – прим. «НД») блокируется Россией – с молчаливого согласия наших европейских партнеров, а поэтому сейчас если и справедливо вести переговоры о компенсациях, то уже ввиду свершившегося факта потери транзита через южное направление. При этом украинская позиция по «Северному потоку-2» должна быть твердой: трубопровод должен быть заблокирован», – приводит перевод статьи Ищук издание «Иносми».

Симферополь, Валентин Карамазов

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