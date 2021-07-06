Удар с юга: «Турецкий поток» лишил Украину 20 процентов газового транзита

Пока Киев боролся с Берлином за остановку строительства «Северного потока – 2», через «Турецкий поток», в обход Украины с юга, Европа начала получать более 20 процентов российского газа, который шёл ранее по украинской ГТС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве сообщил украинский эксперт Алексей Якубин.

По его словам, кроме прямых потерь от уменьшения объёма транзитных денег, значительно возрастёт цена газа для южных областей Украины.

«Нам с вами очень много рассказывали о том, что «Северный поток – 2» – угроза для нашей газотранспортной системы, но я ни одного раза не слышал, чтобы наша власть говорила что-то подобное про «Турецкий поток».

Более того, хочу вам сказать, что по приблизительным подсчётам, «Турецкий поток» уже забирает более двадцати процентов газа, который прокачивала Украина. Потому что теперь для балканских стран «Турецкий поток» превращается в основной газогон. И кто теперь будет получать деньги за транзит российского газа? Турция!..

Мало того, теперь нам будет дороже доставлять газ до южных и западных частей нашей страны, потому что, если у нас уменьшится транзит в ту сторону, значит – стоимость доставки будет увеличиваться», – приводит слова Якубина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.07.21

В Симферополе закончилась вакцина от коронавируса – нет даже первого компонента. / «Я не дипломат» – глава Совбеза Украины обвинил Берлин и Париж в предательстве. / В Джанкое нашли виновного в смерти ребенка на спортивной площадке. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»