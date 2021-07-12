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Понедельник, 12 июля 2021, 10:15 мск

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Оператор «Северного потока-2» заявил о вреде санкций США для Украины

Введенные США санкции против участвующих в строительстве «Северного потока-2» компаний повредили в том числе и Украине. Об этом исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил в интервью для Handelsblatt.

Он напомнил, что в конце 2019 года Москва и Киев заключили пакетную договоренность до 2024 года. Украине гарантировали транзит 40 млрд куб. м природного газа ежегодно – что значительно больше ожиданий Киева. Но сразу после этого США заявили о введении санкций в отношении подрядчиков «Северного потока-2».

«Русских за это так не поблагодарили. И, хотя соглашение о транзите было заключено, США санкциями принудили приостановить работы на трубопроводе. Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика и подорвало доверие со стороны России», – сказал Маттиас Варниг.

Он допустил новые меры со стороны США, чтобы помешать транзиту российского газа по новому трубопроводу. Но бизнесмен предупредил, что более жесткие ограничения будут новой гранью экономического противостояния.

«Я больше ничего не исключаю. Однако, если бы кто-то наложил санкции на покупателей, он бы перешел в новое измерение экономической войны», – отметил директор Nord Stream 2 AG.

Как сообщал «Новый День», планируется завершить «Северный поток-2» уже в августе. Трубопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год будет доставлять российский природный газ в Германию по трубам, проложенным по дну Балтийского моря.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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© 2021, РИА «Новый День»

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