Думали, но передумали: Байден отказал Зеленскому во встрече – СМИ

Президент США Джо Байден передумал встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским перед американо-российской встречей на высшем уровне. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник в Белом доме.

Собеседник издания в американской администрации сообщил, что в Белом доме рассматривали возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом президентов США и России, но отказались от этой идеи после решения украинского президента сменить руководство государственной энергокомпании «Нафтогаз».

По словам источника, этот шаг президента Украины вызвал обеспокоенность в Белом доме. В Вашингтоне сочли действия Киева отказом от усилий по борьбе с коррупцией.

Ранее Зеленский в интервью Axios заявил о готовности встретиться с президентом США перед российско-американским саммитом, который должен пройти в Женеве 16 июня. Один из вопросов, который глава «Незалежной» намеревался обсудить с Байденом, – проект «Северный поток-2». Украинский президент заявил, что американский лидер, отказавшись от новых санкций против «СП-2», вложил пули в оружие России. «Решение не направлено на поддержку Украины», – констатировал он. Ранее Зеленский назвал «Северный поток-2» «флеш-роялем» в руках России.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 07.06.21

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