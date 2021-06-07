Главу МВД Украины заподозрили в подготовке теракта на ГТС

Заявление министра внутренних дел Арсена Авакова о возможных провокациях со стороны России против украинской магистральной газовой трубы после завершения строительства «Северного потока – 2» может быть связано с подготовкой Лондоном и Киевом инцидента на ГТС, с целью обвинить РФ в «газовом терроризме».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила украинский юрист и правозащитник Татьяна Монтян.

«Очевидно, Авакову Ми-6 велела устроить какие-то инциденты, чтобы потом свалить на Россию. Всё равно конец неизбежен – «Северный поток – 2» благополучно достраивается. А вот зачем Аваков это говорит, по чьему наущению, и кто будет что-то там подрывать, это мы посмотрим в ближайшее время.

Но вообще, о том, что ГТС собираются подорвать, говорят уже много-много лет. Подобные заявления делаются с завидной регулярностью. Сейчас они просто участились, потому что «Северный поток – 2» вроде как движется к завершению, Путин уже даже сообщил, что одну ветку построили. То есть, всё это старые песни о главном», – сказала Монтян.

«А то, что Аваков заявляет что у него есть якобы какая-то информация по линии разведорганов – полный бред. Это всё фантазии от фонаря, и таких фантазий было огромное количество за последние годы. И разумеется, никаких данных никаких разведслужб у Авакова быть не может, потому что никто никому не будет рассказывать, если действительно соберётся что-то такое делать», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского юриста.

Напомним, ранее глава МВД Украины заявил, что на украинском участке идущего в Европу магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» готовятся провокации и теракты сразу после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

По его словам, в этом якобы заинтересована Москва.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.06.21

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