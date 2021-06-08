На Украине взорвалась труба высокого давления вблизи магистрального газопровода в Европу

В Ивано-Франковской области Украины на участке Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы вблизи села Кузлов взорвалась газовая труба высокого давления диаметром 500 мм – ответвление от магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о ЧП сообщили мэрия Ивано-Франковска и пресс-служба «Оператора ГТС Украины».

«Оператор ГТС Украины сообщает о разгерметизации на участке газопровода-отвода диаметром 500 мм «Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы» без возгорания вблизи села Клузов Ивано-Франковской области, которая произошла в 12:40 8 июня», – говорится в сообщении.

«По состоянию на 13:45 наблюдается уменьшение давления утечки газа. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС проведена эвакуация жителей с территории дачного массива, проводится оповещение населения. Жилые дома на расстоянии 1 км и завод ЧАО «Ивано-Франковскцемент» на расстоянии 500 метров», – доложила государственная спасательная служба Украины.

«На месте происшествия работают аварийные бригады «Ивано-Франковскгаз» и Богородчанского ЛО УМГ, обслуживающего данный газопровод. От ГСЧС привлечено 28 человек и 9 ед. техники», – добавили в ведомстве.

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон поспешил успокоить общественность и европейских потребителей газа, сообщив, что ЧП произошло на газопроводе-отводе диаметром 500 мм «местного значения», а не на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Одновременно он обвинил блогеров в «подыгрывании сторонникам газопровода «Северный поток – 2».

«Прошу не распространять фейки, которые играют на руку сторонникам «Северного потока-2», – написал Макогон и добавил, что повреждённую часть газопровода отремонтируют «за двое-трое суток».

Напомним, недавно глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что на украинском участке идущего в Европу магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» готовятся провокации и теракты сразу после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

По его словам, в этом якобы заинтересована Москва.

В свою очередь, украинский юрист и правозащитник Татьяна Монтян отметила, что заявление Авакова о возможных провокациях со стороны России против украинской магистральной газовой трубы может быть связано с подготовкой Лондоном и Киевом инцидента на ГТС, с целью обвинить РФ в «газовом терроризме».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.06.21

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