Козак прилетел в Минск встречаться с главой администрации Зеленского

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыли в столицу Белоруссии, чтобы принять участие в переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», представители глав двух государств обсудят детали обмена удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

«Дмитрий Козак и Андрей Ермак уже прибыли в Минск. Они сегодня будут участвовать в работе контактной группы», – ссылается ТАСС на свой источник в ТКГ.

Кроме вопроса обмена пленными, стороны собираются определить новые участки разведения сил и средств на линии фронта.

Также Дмитрий Козак намерен обсудить с украинским коллегой необходимость имплементации Украиной в своей конституции особого статуса Донбасса.

Напомним, накануне Украинская армия подвергла Донецк миномётному обстрелу, выпустив по пригородам столицы ДНР 37 снарядов. Обстрелам также подвергся город Макеевка.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.03.20

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