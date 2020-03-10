Украинская армия подвергла Донецк миномётному обстрелу

Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили сегодня по Донецку 37 мин различного калибра.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и кооординации за прекращением огня и разведением сторон в Донбассе.

«Сегодня в районе 10:00 грузовой автомобиль, предположительно принадлежащий ВСУ, подорвался на собственном минном поле. С целью сокрытия своей преступной халатности, бандформированиями Украины данный факт был использован как повод для открытия огня в сторону Донецка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. На текущий момент по пригородам Донецка выпущено 37 мин различного калибра», – говорится в сообщении представительства.

По предварительной информации жертв среди населения нет. В данный момент выясняется нанесённый обстрелами ущерб жилым домам.

Сообщается также об обстрелах украинской артиллерией города Макеевки Донецкой народной республики.

В штабе ВСУ подтвердили гибель одного военнослужащего в результате подрыва на мине армейского грузовика.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.03.20

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