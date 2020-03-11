Главнокомандующий Зеленский пообещал роскошные похороны каждому погибшему в Донбассе солдату

В ближайшее время Минобороны Украины разработает пышный церемониал в честь тех, кто погибнет на линии фронта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой приказ министру обороны отдал главнокомандующий и президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас разрабатывается церемония почетного чествования каждого героя, который отдал свою жизнь за родину. Мы все молим Бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше. Но пока что у нас идет война, и память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена должным образом...

Я думаю, каждый украинец помнит иранскую трагедию, когда погибли наши люди и экипаж из-за поражения нашего самолёта иранской ракетой. Тогда мы хотели показать всему миру, что мы помним о каждом украинце.

Тогда я обратился в министерство обороны и попросил разработать такую же церемонию на высоком уровне для каждого героя, который возвращается с Донбасса», – приводит «ПолитНавигатор» слова Зеленского.

Отметим, на переговорах «нормандской четвёрки» в Париже президент Украины неожиданно для всех отказался подписывать план о разведении войск по всей линии фронта в Донбассе, объяснив это тем, что Киев «не готов» к такому шагу.

Напомним, полгода назад во время своей инаугурационной речи Зеленский пообещал сделать всё, чтобы остановить войну в Донбассе в кратчайшие сроки.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.03.20

Козак прилетел в Минск встречаться с главой администрации Зеленского. / ОРВИ продолжают атаковать Крым. / И так сойдёт: украинская армия оставила тщетные попытки внедрить стандарты НАТО. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»