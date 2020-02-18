Киев умиротворился, жестоко отстрелявшись с утра по Донбассу

Массированный обстрел вооружёнными силами Украины (ВСУ) территории Донбасса сегодняшним утром был «мощным ответом на провокацию» со стороны ЛНР. Киев контролирует ситуацию и продолжит курс на мирное урегулирование в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением после экстренно созванного Совета национальной безопасности и обороны выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас было заседание СНБО, мы начали с вопроса провокации, которая произошла сегодня утром на линии соприкосновения. Провокации бывают, армия, соответственно, мощно ответила, ситуация полностью контролируется. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, курс на то, что мы идем уверенно и приближаемся к прекращению войны и к миру, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров», – цитирует Зеленского ТАСС.

Между тем, по сообщениям Народной милиции ЛНР, украинская диверсионная группа (ДРГ), при попытке проникновения на территорию народной республики, подорвалась на минном поле и потеряла двух человек убитыми и трёх раненными.

После этого украинская артиллерия, для обеспечения отхода ДРГ, предприняла массовый обстрел позиций ЛНР в районе населенного пункта Голубовское, разрушив несколько жилых домов и тяжело ранив одного из местных жителей.

В Киеве поспешили заявить, что украинская армия ответила огнём на обстрел своих позиций.

Зеленский обвинил во всём ЛНР, назвав происшествие «попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами».

В штабе ВСУ попытались скрыть масштаб потерь, заявив об одном убитом украинском военном и двух раненных.

Симферополь, Валентин Карамазов

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