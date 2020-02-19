Бойцы ЛНР отбили захваченный украинской армией наблюдательный пост

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) признало потерю наблюдательного поста «Баня» в так называемой серой зоне (внутри линии разграничения), который ранее был вероломно захвачен и откуда корректировался огонь украинской артиллерии по позициям Народной милиции ЛНР и по жилым домам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают информационные источники в Донбассе и часть украинских СМИ.

По версии официального Киева, пост «захвачен боевиками и российскими оккупантами» 18 февраля в районе населённого пункта Золотое.

Сегодня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который присутствовал на закрытом заседании в парламенте с участием представителей украинского генштаба, подтвердил отход ВСУ из серой зоны.

«На комитете по нацбезопасности и обороне представитель Генштаба заявил, что вчера во время боя под Золотым некоторые наши позиции были захвачены и остаются под контролем боевиков и росоккупантов прямо сейчас», – написал Гончаренко у себя в Фейсбуке.

Напомним, в тот же день рано утром украинская диверсионная группа (ДРГ) при попытке проникновения на территорию Луганской народной республики подорвалась на минном поле и потеряла двух человек убитыми и трёх раненными.

После этого украинская артиллерия, для обеспечения отхода ДРГ, предприняла массовый обстрел позиций ЛНР, разрушив несколько жилых домов и тяжело ранив одного из местных жителей.

В Киеве поспешили заявить, что украинская армия ответила огнём на обстрел своих позиций.

Зеленский обвинил во всём ЛНР, назвав происшествие «попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами».

В штабе ВСУ попытались скрыть масштаб потерь, заявив об одном убитом украинском военном и двух раненных.

Симферополь, Валентин Карамазов

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