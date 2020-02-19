Провокация Зеленского удалась: США обвинили Россию в обстреле села в Донбассе

Американский представитель в Совбезе ООН Черит Норман обвинила Москву в обстреле села Золотое на линии разграничения в Донбассе и потребовала от России вывести войска из Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по её словам, Москва, кроме прочего, постоянно нарушает Минские соглашения.

«Российская сторона должна закончить этот конфликт выведением своих войск с Восточной Украины и Крыма. США призывают Москву незамедлительно имплементировать свои обязательства по безопасности в соответствии с Минскими договоренностями», – заявила Норман.

Напомним, накануне утром, Зеленский разыграл провокационную комбинацию, послав диверсионно-разведовательную группу на прорыв линии разграничения. После того, как диверсанты подорвались на мине, украинская артиллерия нанесла массированный удар по позициям ЛНР и жилым домам.

Одновременно Киев заявил, что украинской армии пришлось открыть ответный огонь на «провокационные обстрелы», которые были «нацелены на срыв Минских соглашений».

При этом президент Украины цинично заявил, что несмотря на провокации, Украина продолжит поступательное «движение к миру».

Симферополь, Валентин Карамазов

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