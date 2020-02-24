Москва позволит Зеленскому хулиганить в Донбассе 2,5 месяца

Россия не будет давать жёсткого ответа на провокации Киева в Донбассе до 9 мая 2020 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии для интернет-канала ITON-TV заявил израильский государственный деятель, руководитель спецслужбы «Натив» в 1992-1999 годах, эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кедми.

По словам израильского эксперта, это связано с тем, что Кремль постарается не допустить, чтобы в глазах мирового сообщества празднование 75-летней годовщины Победы было омрачено большим конфликтом с Украиной.

«До 9 мая не будет ничего меняться со стороны политики России по отношению к Украине… После 9 мая, и в результате отстранения Суркова, мы будем свидетелями новой политики России по отношению к Украине. И тогда от этого можно будет плясать и пытаться делать какие-то те или иные оценки... Реальная политика до 9 мая меняться не будет.

Для российского руководства очень важно, чтобы 9 мая прошло как можно более в обстановке, когда есть поддержка всего мира. При такой ситуации они позволяют и стараются, чтобы ни один конфликт мира не помешал тому, чтобы этому основному мероприятию этого, и не только этого, года чем-то, кто-то помешал»,– приводит слова Кедми «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.02.20

Свыше 150 тысяч крымчан получили загранпаспорт «Незалежной», предъявив украинский паспорт. / Украинский генерал: НАТО боится связываться с нами. / Белый дом в четвёртый раз призвал Зеленского помириться с Путиным. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»