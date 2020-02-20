Обстрел Донбасса Киевом вызвал претензии Парижа к Москве

После массированного обстрела украинской армией жилых домов и позиций Народной милиции ЛНР Франция призвала Россию повлиять на Луганскую народную республику для «прекращения огня».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с заявлением выступил представитель МИД Франции.

«Франция призывает Россию использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы гарантировать полное выполнение прекращения огня», – высказался представитель ведомства.

Вместе с тем, у него всё-таки нашлись слова и для обращения к непосредственным сторонам конфликта.

«Франция выражает сожаление по поводу интенсивных боевых действий, имевших место 18 февраля 2020 года в районе поселка Золотое на Украине, которые привели к новым военным потерям. Нарушение режима прекращения огня и применение тяжелого оружия противоречат минским соглашениям и выводам (нормандского) саммита глав государств и правительств 9 декабря», – приводит РИА Новости слова представителя МИД Франции.

Напомним, рано утром 18 февраля украинская диверсионная группа (ДРГ) при попытке проникновения на территорию Луганской народной республики подорвалась на минном поле и потеряла двух человек убитыми и трёх раненными.

После этого украинская артиллерия, для обеспечения отхода ДРГ, предприняла массовый обстрел позиций ЛНР, разрушив несколько жилых домов и тяжело ранив одного из местных жителей.

В Киеве поспешили заявить, что украинская армия ответила огнём на обстрел своих позиций.

Зеленский обвинил во всём ЛНР, назвав происшествие «попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами».

В штабе ВСУ попытались скрыть масштаб потерь, заявив об одном убитом украинском военном и двух раненных.

Позже бойцы ЛНР отбили захваченный ранее украинской армией наблюдательный пост, откуда корректировался огонь украинской артиллерии по позициям Народной милиции ЛНР и по жилым домам.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.02.20

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