Утренняя вылазка украинской диверсионной группы (ДРГ) в районе села Голубовское преследовала цель захватить плацдарм для подхода основных сил, чтобы впоследствии обеспечить вторжение и занятие серой зоны на линии разграничения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил военкор Семён Пегов.

«А ни у кого не вызывает вопросов, что ВСУ направили диверсантов на донбасские позиции аккурат в годовщину поражения в Дебальцево?

Хотели, видимо, громкий инфоповод под Дебальцевский котел. Очередное «победоносное» вторжение в серую зону – можно было бы выдать за реванш. Для недалёкой публики – сошло бы. Такое там регулярно практикуется», – пишет Пегов.

Напомним, по сообщениям Народной милиции ЛНР, сегодня рано утром украинская диверсионная группа (ДРГ) при попытке проникновения на территорию народной республики подорвалась на минном поле и потеряла двух человек убитыми и трёх раненными.

После этого украинская артиллерия, для обеспечения отхода ДРГ, предприняла массовый обстрел позиций ЛНР в районе населенного пункта Голубовское, разрушив несколько жилых домов и тяжело ранив одного из местных жителей.

В Киеве поспешили заявить, что украинская армия ответила огнём на обстрел своих позиций.

Зеленский обвинил во всём ЛНР, назвав происшествие «попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами».

В штабе ВСУ попытались скрыть масштаб потерь, заявив об одном убитом украинском военном и двух раненных.

Как известно, в июле 2014 года украинская армия при попытке прорыва потерпела сокрушительное поражение в районе города Дебальцево в Донбассе, попав в окружение и потеряв до трёх тысяч человек убитыми и раненными.

Симферополь, Валентин Карамазов

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