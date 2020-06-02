Киев никогда не будет решать, кому представлять Донбасс на переговорах – Пушилин

Выбирать представителей ЛДНР для переговоров с Киевом будут только Донецк и Луганск.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, ранее глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Киев сядет за стол переговоров и готов вести прямой диалог только с теми представителями ДНР и ЛНР, кто не имеет ничего общего «с сепаратистскими и террористическими организациями».

Однако глава ДНР назвал подобный демарш Ермака сознательной попыткой Украины завести переговоры по Донбассу в тупик.

«Навязывание дискуссии по поводу того, кто имеет право участвовать в переговорном процессе – это сознательная позиция Украины с целью завести его в тупик. Позиция неконструктивная, вредоносная, подтасовочная.

Никто не давал права причислять наших граждан к террористической организации. Ни один орган или международная инстанция таковыми жителей республик не признали и не могли признать», – приводит «ПолитНавигатор» слова Пушилина.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.06.20

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