Киев готов вести переговоры только с лояльными Украине представителями ЛДНР

Киев сядет за стол переговоров и готов вести прямой диалог только с теми представителями ДНР и ЛНР, кто не имеет ничего общего «с сепаратистскими и террористическими организациями».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил глава администрации президента Украины Андрей Ермак.

Только такие люди, по его мнению, могут считаться «признанными представителями гражданского общества» от неподконтрольных Киеву территорий.

«Если такие представители населения должны быть привлечены к переговорному процессу, то они должны быть непричастны к военным действиям или убийствам наших солдат, а также ничего не иметь общего с сепаратистскими и террористическими организациями. Это должны быть признанные представители гражданского общества», – отрезал Ермак.

Судя по всему, СБУ уже провела тщательный отбор таких «представителей гражданского общества».

Между тем, глава офиса Зеленского вновь повторил тезис о необходимости передачи Киеву контроля над границей в Донбассе и «выводе иностранных войск».

Украинские эксперты уже назвали новое условие Ермака очередной попыткой уйти от прямых переговоров с республиками, которым тоже ничто не мешает потребовать для себя таких переговорщиков со стороны Украины, которые выступают категорически против операции украинской армии в Донбассе. А также, например, выступают за вечную дружбу с Россией и придание русскому языку статуса государственного.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.06.20

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