Украинский МИД кишит бездельниками – Захарова

МИД Украины не хочет работать и только выдумывает поводы, чтобы побездельничать.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя требование замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара к РФ – оплатить «аренду» базы Черноморского флота в Севастополе.

«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», – цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, сегодня замглавы МИД Украины заявил, что Россия с 2014 года задолжала Украине 600 миллионов долларов (100 млн в год) за базирование Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте и других военно-морских базах на Крымском полуострове.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.06.20

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