Украинский МИД кишит бездельниками – Захарова

МИД Украины не хочет работать и только выдумывает поводы, чтобы побездельничать.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя требование замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара к РФ – оплатить «аренду» базы Черноморского флота в Севастополе.
«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», – цитирует Захарову ТАСС.
Напомним, сегодня замглавы МИД Украины заявил, что Россия с 2014 года задолжала Украине 600 миллионов долларов (100 млн в год) за базирование Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте и других военно-морских базах на Крымском полуострове.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 23.06.20
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