Киев потребовал от Москвы $600 млн за «аренду» базы ЧФ в Севастополе

Россия с 2014 года задолжала Украине 600 миллионов долларов (100 млн в год) за базирование Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте и других военно-морских базах на Крымском полуострове.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

По его словам, в 2014 году Россия в одностороннем порядке разорвала договор аренды с Украиной и, таким образом, «нарушила международное законодательство».

«Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории», – приводит ТАСС слова Боднара.

Замглавы МИД Украины утверждает, что Россия должна была выплачивать за крымские военные базы «около $100 млн в год, однако с 2014 года никаких выплат не происходит».

Киевский чиновник традиционно пригрозил России многомиллиардными исками за национализацию «украинского имущества в Крыму».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.06.20

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