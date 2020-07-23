А дайте-ка почитать! Зеленский запросил «расшифровку» Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не вникал в подробности текста Минских соглашений и не знает, каким образом Украина может их выполнить технически.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно из заявления, размещённом на сайте главы украинского государства.

По словам Зеленского, «каждый пункт» Минских соглашений необходимо «расшифровать», чтобы понять, как их выполнять.

«Тогда мы будем видеть, мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным», – резюмировал украинский президент.

Напомним, что до сих пор Зеленский уверенно комментировал текст Минских соглашений, в частности, безапелляционно отвергая некоторые пункты, и даже ездил обсуждать их на встречу лидеров «нормандской четвёрки» в Париж в декабре прошлого года, где провёл многочасовые переговоры.

Мало того, он ещё в апреле требовал срочно созвать следующий «нормандский саммит», где собирался представить свою позицию по «Минску».

Кроме того, делегация в Трёхсторонней контактной группе в Минске по урегулированию в Донбассе официально представляет именно Зеленского и уже больше года действует по его поручениям.

Симферополь, Валентин Карамазов

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