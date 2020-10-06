Зеленский заявил, что возвращение Донбасса зависит только от Путина

Реинтеграция Донбасса зависит не от выполнения Украиной Минских соглашений, а от успешного диалога Киева с президентом Россиии Владимиром Путиным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Politico Europe заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс – это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории…

Мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории», – настаивает украинский президент.

Отметим, что механизм реинтеграции Донбасса в состав Украины чётко прописан в Минских соглашениях, которые Киев отказывается выполнять.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.10.20

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