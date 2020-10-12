Зеленский допустил досрочный уход с поста президента Украины

Владимир Зеленский готов покинуть пост президента Украины до конца срока, если ему не удастся остановить войну в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью BBC.

«Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришёл другой человек, который способен закончить эту трагическую историю», – сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что возвращение Донбасса зависит только от Путина.

Симферополь, Валентин Карамазов

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