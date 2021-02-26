Украина решила отметить годовщину потери Крыма военным маршем на полуостров

В Крыму вспоминают последний день украинского режима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 26 февраля 2014 года на сессии Верховного совета республики предполагалось обсудить политическую ситуацию в Крыму и отправить в отставку правительство Анатолия Могилева.

Накануне партия «Русское Единство» предложила своим сторонникам 26 февраля в 14 часов собраться у здания Совета. Инициативу попытался перехватить Меджлис (сейчас эта организация запрещена в России, а тогда действовала легально): члены организации с крымско-татарскими и украинскими флагами начали собираться у республиканского парламента уже с 10 часов утра. Они требовали отменить сессию. Через некоторое время к ним присоединились украинские радикалы, приехавшие с материка.

Ближе к 14 часам на площади стали собираться сторонники «Русского Единства», начались стычки между представителями разных сторон. На «русской стороне» тоже стали появляться крымско-татарские флаги. Стычки довольно быстро перерастали в драки.

Сессия Верховного совета должна была начаться в 15 часов, однако депутаты не собрали кворум – не хватило двух человек. Тем временем, на площади перед парламентом началась массовая потасовка, а часть крымско-татарских активистов ворвалась в здание.

Сессию пришлось отложить. Депутаты и члены республиканского правительства начали выяснять отношения: первые заявили о провокации «макеевской команды» с целью сохранения власти, вторые обвинили Верховный совет в сепаратизме.

Столкновения перед парламентом начали стихать. К 17 часам стало известно, что в толпе погиб 1 человек (мужчина скончался от сердечного приступа). За медицинской помощью обратились несколько десятков участников противостояния. Одна из них скончалась в больнице.

Утром 27 февраля над зданиями Совета министров и Верховного совета АРК развивались российские флаги.

События 7-летней давности вспоминают и в Киеве. Так, президент Украины Владимир Зеленский сегодня назвал противостояние пророссийских и проукраинских крымчан «самым многочисленным митингом в поддержку территориальной целостности Украины». И сообщил, что «Крым был сердцем Украины», которое 7 лет назад вырвали, и поэтому Украина не намерена налаживать добрые отношения с Россией, пока ей не вернут полуостров.

А заодно отправил к крымской границе очередную колонну военной техники. Правда, не пояснил, что это: страшилка для Россия или демонстрация декларируемой любви к крымчанам.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.02.21

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