В Крыму крепнут антиправительственные настроения: крымчане очень недовольны республиканскими и муниципальным властями и разочаровываются во власти федеральной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь, недовольство вызывает массовая застройка полуострова, нещадно уничтожающая главную ценность Крыма – природу.

«Один из моих мудрых друзей в интервью московскому интернет-порталу высказал мысль, с которой я совершенно солидарен, а именно, что крымчане, «сталкиваясь с российскими политическими и экономическими реалиями современного отечественного капитализма, в Крыму вновь начинают задумываться о некой своей специфике. Эти размышления и ощущения носят, так сказать, экологический характер, они диктуются опасениями ущерба для природной среды Крыма, который может исходить от избыточного инвестирования в регион «больших московских денег» или от прихода таких управленческих команд, которые перестанут считаться с местными интересами».

Вспомним, что консолидация крымского регионального сообщества во второй половине 1980-х годов началась с борьбы против строительства атомной электростанции, – написал в соцсетях политолог, доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврического национального университета КФУ имени Вернадского Сергей Киселев. – Сегодня такие масштабные проекты на полуострове не реализуются, но стройка идет по всей территории полуострова, и зачастую новые объекты не только изобилуют многочисленными недоделками и нарушениями технологии строительства, но и уродуют или просто уничтожают окружающую их природную среду, которая является «средой обитания» для местных жителей.

Вырубаются не просто деревья, срезаются не просто холмы и бетонируются не просто берега, а уничтожается природно-ландшафтная основа бытия крымчан, их мир повседневности, наполненный смыслами и воспоминаниями. Причем то, как это делается, – часто нагло и бесцеремонно – вызывает потребность в сопротивлении, желании активно противостоять неуемной жажде наживы застройщиков, рождает массу вопросов, которые выходят далеко за пределы собственно экологической проблематики.

Наши люди более чем сознательны, наши люди предельно патриотичны, но и их сверхтерпение имеет предел. Кто-то так и не понял, что первые робкие «звоночки», уже прозвучавшие в разных уголках Крыма, могут слиться в мощную сирену, а могут прозвучать и как набат! Пока ещё есть надежда, что «глас народа – глас Божий!», будет услышан. Пока еще есть...»

В комментариях к этому посту разгорелся спор о крымской региональной идентичности:

«Только крымская идентичность в нас спасет Крым – последние 5 лет мы увлеклись российской идентичностью. Видимо, хватит. Россию мы любим, как большую родину, но наша любимая родина – Крым! Наша земля! Не Собянина! У коренных москвичей эти люди уже отняли их родную Москву, это очень грустно, но такова наверно участь столиц и мегаполисов. Здесь же другое – уничтожают не архитектуру, а природу, нашу среду обитания!» – возмущаются одни участники обсуждения.

«А кто фигуранты? Фамилии их известны? Кто все это делает? И возможно ли это делать без самого деятельного участия самих идентичных крымчан? – отмечают другие. – В моем понимании это все те, без чьих решений и разрешений ничего бы не было. Это депутаты разных уровней, принимающие решения о назначении земельных участков, это чиновники разных уровней, которые занимаются регулированием земельных вопросов и без чьего разрешения построить ничего нельзя ровным счётом никому. Вся разрешительная документация совершенно точно имеет подписи исключительно крымчан. Это их компетенция».

В спор вмешалась политолог Наталья Киселева: «Житель Крыма – это не обязательно крымчанин. Как житель Москвы – не обязательно москвич, житель Сибири – не обязательно сибиряк. Как у Феликса Кривина: «И в декабре не каждый декабрист».

Сергей Киселев ее поддержал: «Формирование крымских кадров со времен позднего СССР осуществлялось таким образом, что доля собственно крымчан по рождению всегда была меньше 50%. Например, при Украине 60% всех руководящих постов в Крыму занимали чиновники из-за Перекопа, а из оставшихся 40% не все были крымчанами. Сейчас ситуация не изменилась принципиально, а доля крымчан даже уменьшилась. Из такого положения вовсе не следует «ксенофобия» по отношению к приезжим, многие из которых, кстати, со временем приобретают черты мышления крымчан. Многие, но не все».

Им возразили: «99,9% крымчан или сами, или их предки откуда-то приехали. И ваши – тоже. Главное, что они находятся при должности, при власти в качестве крымского начальства и принимают крымские решения. Большинство депутатов и чиновников, мэров городов – именно крымчане, родившиеся в Крыму или живущие там десятилетия. И вы это прекрасно знаете. Но ваша ксенофобия вообще смешна. Приезжие, родившиеся не в Крыму, сотворили на полуострове все главные достопримечательности. Построили дворцы, разбили парки, создали славу Крыму. Так что ничего более дурацкого, чем сваливать проблемы Крыма на некрымчан и придумать трудно. Не захотели бы крымские власти – ни одного дерева бы не срубили, ни одного забора бы не поставили».

В целом, участники дискуссии пришли к выводу: «Строятся внушительные объекты без проектов, без разрешения, без подписей, а те, в чьей компетенции этого не допускать страдают временной «слепотой».

«Нас спасет только ревизия, комплексная проверка административно-хозяйственной деятельности власти за семь лет специально обученными людьми, из чьих кабинетов виден Магадан, как это было в Дагестане, – комментируют крымчане. – Отсутствие контроля порождает вседозволенность, а, пользуясь недовольством людей, можно ситуацию раскачать».

«Крым мог бы стать центром «сборки» нашего постсоветского пространства через новую философию и духовно-экологические практики, но национализмы и империализмы помешали», – анализируют неиспользованные возможности одни жители полуострова, другие сожалеют о том, что уже утрачено:

«Через несколько лет подрастет младший сын. И мне бы хотелось показать ему мой Крым. Но смогу ли?

– Бакальской косы почти нет.

– Сасык-Сиваш останется лечебным и розовым? Ведь рядом песчаный карьер, который упорно не замечают чиновники.

– Тарханкут закатают в бетон? Появятся новые асфальтированные дороги и «лестницы» на Атлеше?

– Любимый пляж в Кацивели, где мы обожаем отдыхать летом с мужем, возможно, станет частным, ведь над ним строится игорная зона.

– Форосский парк...

Я молчу о карьерах в Белогорском районе, о карьерах над красивейшим Казантипским заливом, о Караларах, которые превращают в помойку туристы. Мне просто очень жаль, что мой Крым исчезает...

И насчет «при Украине такого не было». Было. Тессели исчезли при Украине, уникальные участки «Магарача» отдавали под дачи при Украине. Просто денег было меньше».

«Согласна с автором. Что покажу своему ребенку я?

Скорее всего, другие страны, где природа была, есть и будет.

А из Крыма придется уехать – невыносимо больно наблюдать его начавшуюся гибель».

Отметим, что подобные настроения развиваются в крымском обществе давно. Например, в Севастополе вопросы руководящих кадров и уничтожения уникальных природных мест остро встали еще при предыдущем губернаторе Овсянникове. При новом градоначальнике Развожаеве мало что изменилось: ключевые посты по-прежнему распределяются среди приезжих, а глобальные стройки только набирают обороты.

Страницы главы Крыма Сергея Аксенова в соцсетях забиты обращениями крымчан по поводу экологической ситуации, произвола или бездействия чиновников. Однако многие из них остаются без ответа, а реагируют республиканские власти зачастую только тогда, когда разгорается громкий скандал.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.02.21

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