Иван Комелов: Застройка Форосского парка – это варварство и кощунство

Лидер севастопольского отделения партии «РОДИНА» высказался в поддержку жителей поселка Форос (Большая Ялта), которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой спасти Форосский парк от застройки.

Как уже сообщал «Новый день», жители крымского поселка пытаются остановить процесс застройки, начавшийся осенью 2020 года. Но попытки добиться понимания у крымских чиновников успехом не увенчались, поэтому жители записали обращение к президенту РФ с просьбой помочь им в спасении Форосского парка.

Лидер регионального отделения партии «РОДИНА» Иван Комелов в эфире телеканала «Первый Севастопольский», комментируя ситуацию, отметил, что Форосский парк – это достояние не только жителей Севастополя и Крыма, но и всех жителей нашей страны, и каждый желающий должен иметь возможность беспрепятственно попасть и к морю, и в парк, «и, конечно же, застраивать этот кусочек природы, созданный почти 200 лет назад, с моей точки зрения. – это варварство и кощунство».

По его мнению, чиновники сейчас могут начать «прикрываться» детьми, говоря о необходимости постройки детских лагерей отдыха и прочего, однако Комелов такую позицию раскритиковал:

«Но нужно подходить разумно к любому вопросу – у нас есть места, где эти лагеря было бы можно и нужно создавать. Но тут же основным двигателям этого процесса было то, что есть инфраструктура пансионата «Форос», который можно просто задействовать. То есть это – банальная экономия, не более того. При этом мы уничтожаем уникальную зеленую зону, ограничиваем доступ к воде... Стоит ли это той коммерческой выгоды, которая в данном случае преследуется? С моей точки зрения – нет».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 02.03.21

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