В Крыму начали застраивать еще один уникальный парк

В Крыму разгорается очередной экологический скандал: под застройку собираются пусть Форосский природный парк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Форосский парк – памятник садово-паркового искусства регионального значения – является особо охраняемой природной территорией Республики Крым. Парк существует с 1834 года, его ландшафт уникален: на каждом ярусе растут экзотические породы деревьев и кустарников, привезенные со всего мира. Только хвойных насчитывается около 200 видов.

Многие годы парк был одним из любимых мест отдыха как для жителей Крыма, так и для туристов. На территории экспозиционной зоны парка находится объект культурного наследия федерального значения – дворец Кузнецова (построен в 1889 году), в котором работали Горький и Шаляпин (ныне корпус No1). Кроме того, на данной территории находятся могила Терлецкого – начальника Форосской погранзаставы, комиссара Балаклавского партизанского отряда и братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

С осени 2020 года в парке началась активная застройка и снос существующих строений в районе 7 корпуса.

«Масштабы строительства поражают воображение, – говорит крымский общественник Александр Талипов. – 90 объектов, включая 2 корпуса по 900 мест, 7 гостевых вилл по 30 мест, 4 виллы по 20 мест, яхтклуб, дайвинг центр, многоуровневый паркинг центр на 600 машино-мест, 3 общежития по 240 мест, медицинский центр, служебная гостиница, спорт комплекс с ледовым катком.

Причем в существующем приказе Минприроды Крыма запрещен выгул собак. Какашки, видимо, могут убить реликтовые деревья, зато были внесены изменения, и теперь можно здания реконструировать аж до 18 этажей на площади до 25% участка!

Активисты пишут, что уже началась стройка и вырубка деревьев. Судя по всему, парк станет полностью закрытым, в нем будут жить посетители элитных объектов, а остальные холопы смогут лицезреть еще один 6-метровый забор!»

В Минприроды невозможность попасть на территорию парка отрицают и заявляют, что застройка ведется в рамках закона:

«1. Санаторий не взимает плату за вход и не препятствует гражданам свободно посещать парк и береговую линию. Незначительные ограничения связаны лишь с необходимостью сохранения уникальной природной территории. При этом режим и лимит посещения не распространяются на крымчан.

2. На сегодняшний день успешно пересадили 29 пальм на соседние куртины, а часть зеленых насаждений удалили с последующей компенсационной высадкой в течение года.

3. На территории парка располагаются земли, которые не были изъяты у сторонних правообладателей после вхождения Крыма в состав РФ, поэтому здесь располагаются земельные участки сторонних землепользователей с такими видами разрешенного использования как курортная и санаторная деятельность. Они предусматривают размещение учреждений, оказывающих услуги по лечению и оздоровлению населения.

4. На сегодняшний день на этих земельных участках планируют размещение детского лагеря «Ак-Барс». Проект предусматривает: строительство жилого корпуса с административной частью, многофункционального спортивного центра, столовой, реконструкция существующих зданий в жилой корпус, бассейн, а также размещение подземных резервуаров для чистой воды и станцию обеззараживания воды.

5. По Положению о парке, максимальный процент застройки парка – 20%, из которых сегодня достигнуто порядка 12%. Таким образом, на строительство новых и реконструкцию существующих объектов допускается 8% от общей площади парка.

6. Для конструктивного взаимодействия была сформирована рабочая группа, в которую вошли местные жители. Осенью уже прошли встречи с представителем Форосского парка, который разъяснил сложившуюся ситуацию», – заявляют в ведомстве. И не акцентируют внимание на том, что если в парке появится детский лагерь, территория по опреде6лению станет закрытой – даже для крымчан.

Между тем, жители Крыма создали петицию и начали сбор подписей за сохранение парка:

«Опроса жителей не было, общественных обсуждений проектов застройки тоже не проводилось, местные жители не согласны с такими преобразованиями парка, – пишут авторы петиции. – Пресс-служба главы Республики Крым сообщила телеканалу «НТС»:

«В настоящее время (ноябрь 2020г.) осуществляется разработка проектно-сметной документации на размещение на территории парка Детского оздоровительного комплекса «Ак-Барс». С целью исключения нанесения повреждений растительности парка, Детский оздоровительный комплекс предполагается к размещению в уже имеющихся помещениях и на спортивных площадках, свободных от насаждений, после поведения реконструкции».

На сегодняшний день видно, что застройка идет не в границах реконструируемых зданий, а охватывает существенно большую территорию, пальмы и другие растения с участка убрали полностью. Согласно положения о парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения Республики Крым «Форосский», основными принципами организации, охраны и использования территории парка являются:

– преобладание интересов сохранения парка над интересами его использования;

– приоритет использования парка в рекреационных, природоохранных, культурно-познавательных, образовательных, научно-исследовательских, оздоровительных целях над использованием данной территории в других целях;

– недопустимость хозяйственной деятельности на территории парка, способной причинить вред охраняемым объектам и несовместимой с режимом особой охраны территории парка.

Так почему же не проведена реконструкция корпуса 7, почему не сохранили ценнейшие породы деревьев и кустарников? Ведь минприроды Крыма, после запроса телеканала «НТС» оперативно направив в парк проверку, обнаружило в районе седьмого корпуса, где начался демонтаж, нарушения:

«Выявлено несанкционированное размещение отходов от сноса и разборки зданий в месте, непредназначенном для этих целей, выявлены следы повреждения растительности кустарниковых пород, деревьев вида магнолия и сосна (спил боковых ветвей). Также выявлено повреждение ландшафтных объектов ООПТ Парка, а именно: клумб, почвенного покрова, дорожного полотна. По визуальным признакам указанные повреждения допущены тяжелой строительной техникой, гусеничной техникой, грузовыми транспортными средствами. Также на территории выявлено расположение крупногабаритной строительной техники: экскаватор, техника для демонтажа капитальных перекрытий, три грузовых транспортных средства».

Кроме того, парк всегда существовал как единый природно-ландшафтный комплекс с открытой и доступной для прогулок территорией, с постройкой детского лагеря, может произойти ограждение территории, а это около 11 гектаров, почти половина так называемой «экспозиционной зоны» ООПТ «Форосский парк».

Авторы петиции тртебуют остановить варварское истребление зеленых насаждений в парке; провести общественное обсуждение проекта застройки; привлечь к административной ответственности лиц, ответственных за допущенные нарушения; запретить строительство новых многоэтажных зданий; не допустить дробление парка.

Еще одно требование: сделать Форосский парк общедоступным:

«Минприроды мотивирует сокращение количества посетителей возможным нанесением ущерба экосистеме парка слишком большой рекреационной нагрузкой, вытаптыванием и замусориванием территории. Однако в предыдущие годы экосистема парка эту нагрузку выдерживала, а поступив в управление ООО «Парк Форос» вдруг перестала, – отмечают авторы петиции. – Вообще, Форосский парк во все периоды своего существования радовал посетителей своей ухоженностью и обилием прекрасных мест для прогулок, а также наличием экзотических растений, кустарников и цветов. Так, может быть, проблема не в количестве посетителей, а в недостаточном опыте ООО «Парк Форс» в управлении объектов ООПТ?»

К моменту публикации петицию подписали около 6 тысяч человек.

Ялта, Олег Яковенко

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