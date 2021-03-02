Жители Крыма напомнили президенту Путину о значении полуострова для России и попросили помощи (ВИДЕО)

Жители крымского поселка Форос (Большая Ялта) обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти уникальный форосский парк от застройки.

Как уже сообщал «Новый День», с осени 2020 года в парке началась активная застройка. Жители поселка пытаются остановить процесс, но тщетно. В ходе прошедшей на днях встрече с представителями власти, чиновники лишь пообещали, что парк не будут закрывать для посещения, а глава РК Сергей Аксенов и вовсе пришел к выводу, что скандал возни не из-за уничтожения парка, а потому, что «с людьми не разговаривали».

Однако жители Фороса категорически против строительства в зеленой зоне и, отчаявшись добиться понимания у крымских чиновников, обратились к президенту РФ.

Обращение записали на видео, масштабы стройки, действительно, пугают

«В эти дни вся Россия и мы вместе с ней отмечаем седьмую годовщину начала Крымской весны. И сегодня мы, крымчане, снова просим Вас, нашего президента, о помощи. В наш общий дом пришла беда, – заявили жители Фороса. – Вырубка уже идет полным ходом – самосвалы вывозят с территории парка распиленные ливанские кедры, магнолии, можжевельники.

Владимир Владимирович, вы неоднократно говорили о том, что вопросы сохранения баланса между развитием территории Крыма и Севастополя и сохранением их уникальной природы местные власти должны решать с участием общественности, а «не кулуарно или келейно». Но нас, общественность, сейчас никто не слышит. Мы просим Вашего вмешательства для немедленной остановки строительства в парковой зоне.

Владимир Владимирович, мы также просим Вас поручить провести проверку министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, в результате действий которого интересы особо охраняемых природных территорий были значительно ущемлены в пользу застройщиков. Мы, крымчане, не понимаем, почему ведомство, которое обязано защищать природу, по сути, работает на застройщиков.

Владимир Владимирович, семь лет назад Вы сказали: «Крым имеет для России сакральное значение». Помогите нам спасти то, за что все так любят Крым…»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Мне неизвестно, чтобы эта тема докладывалась президенту, но безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание». И пообещал запросить информацию по Форосскому парку у руководства Крыма.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 02.03.21

Украинский суд выдал разрешение на арест блогера Анатолия Шария. / «Работал мясник, а не врач!» В Крыму грянул новый медицинский скандал. / Зеленский сорвался с цепи из-за твёрдой позиции Путина. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»