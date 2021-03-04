Власти Крыма начали преследование учительницы из Фороса, обратившейся к Путину

Крымчанку, обратившуюся от имени жителей Фороса к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить местный парк, начали преследовать власти. Об этом заявила сама женщина – школьный учитель Марина Рикмен.

Как уже сообщал «Новый День», видеообращение к президенту России жители Фороса записали 1 марта. Оно попало в прессу, журналисты попросили прокомментировать ситуацию пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

После чего Мариной Рикмен заинтересовались силовые структуры:

«Мы защищаем свою Родину, свою природу и своих детей. Какой криминал? Почему к нам приходят и проводят «профилактические беседы»? Недавно звонок – я так поняла МВД, министерство образования – в школу звонок: «Дайте, пожалуйста, характеристику Марине Милентьевне Рикмен». Да я не скрываюсь – я учитель высшей категории, стаж – 42 года. Я ветеран труда. Я поняла, что «шьется» дело, я попала в особый список надзора в полиции, – цитирует Рикмен «ПолитНавигатор». – Я так поняла, составляется мнение обо мне, но меня вы не испугаете».

Поскольку подчиненные главы Крыма Сергея Аксенова не смогли «разрулить» разразившийся скандал, он сам вынужден был вчера приехать в Форос, где заявил, что строительство детского лагеря ведется законно, но ограничивать людей в проходе через парк никто не будет: «Все будет честно и справедливо, гарантирую», – пообещал Аксенов.

Его поддержал представитель застройщика Иван Яценко, который заверил, что лагерю не будут выделят собственный пляж – воспитанников будут водить на общественные пляжи поселка, а местные дети смогут посещать построенный для лагеря спорткомплекс. И если в последнее еще как-то верится, то история с пляжем представляется весьма сомнительной.

Дело в том, что законодательство предъявляет весьма жесткие требования к организации купания детей в лагерях. А в условиях наплыва туристов обеспечить организованным группам детей не то что безопасность, но и просто место на общественном пляже будет невозможно. Тем более на ЮБК, где пляжная территория крайне ограничена. Так что лагерю в любом случае потребуется свой пляж, доступ на который для посторонних будет закрыт.

Кроме того, сам лагерь тоже придется огородить – таково требование ко всем детским учреждениям, и проход через его территорию для всех, кто не отдыхает или не работает в лагере, тоже будет закрыт. Так что весь вопрос в том, какую территорию выделят под лагерь.

Форос, Олег Яковенко

Форос. Другие новости 04.03.21

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