«Даже при Украине такого не было!» Севастопольцев не пустили к Вечному огню из-за Развожаева (ВИДЕО)

В Севастополе общественникам не дали возложить цветы к мемориалу защитникам на площади Нахимова раньше губернатора, горожан это возмутило.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты «Русской общины Севастополя» собрались 23 февраля на площади Нахимова, чтобы почтить память защитников Отечества и возложить цветы к Вечному огню. Однако военные не дали им подойти к мемориалу, так как на это же время было запланировано возложение цветов губернатором Развожаевым, чиновниками и депутатами.

«Даже при Украине на подобных мероприятиях впереди всегда шли ветераны, за ними – народ, а Куницын, Яцуба – они шли сбоку... И не было такого, чтобы какая-то Алтабаева... Кто она такая? Кто такой Развожаев-завхоз?! «Все стойте здесь! Ветераны, на два шага назад!» Они проходят и стоят задом к ветеранам, за счет которых они живут в Севастополе. Так нельзя!» – возмутилась председатель «Русской общины Севастополя» Татьяна Ермакова.

«Мы им на блюдечке отдали Крым и Севастополь, и теперь нам говорят: «Вон ваша конура!»

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 24.02.21

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