Правительство Крыма отбирает у фермеров и предпринимателей землю, ссылаясь на законы Украины

Правительство Крыма изымает у фермеров и предпринимателей землю, ссылаясь на законы Украины. В списках на изъятие сотни производителей, у которых есть все необходимые документы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», как правило, участки, о которых идет речь в украинский период были оформлены как паевые или находились в бессрочном пользовании. После вхождения Крыма в состав России пользователям таких территорий предоставили возможность получить землю в собственность простым заявлением. Они свои участки приватизировали, и многие их сразу перепродали. Сегодняшние обладатели земли приобрели ее в соответствии с российскими законами как собственность, оформленную по российским законам. И часть этих законов и нормативов, кстати, принимали и исполняли многие из тех, кто и сейчас находится в Крыму у власти (республиканский парламент во втором созыве обновился несущественно, да и глава РК остался на второй срок).

И теперь минимущества республики вдруг заявляет, что все эти сделки недействительны и при этом ссылается на законодательство Украины.

«Странным выглядит то, что в исковом заявлении постоянно фигурирует законодательство Украины, – цитирует «Бизнес-ФМ» фермера Романа Уголькова. – Каким образом российский суд может рассматривать законодательство иностранного государства в отношении регистрационных сделок с объектом недвижимости на территории РФ? Я приобретал в РФ недвижимость, принадлежащую РФ. Мне в исковом заявлении пишут про законодательство иностранного государства».

Суды по отчуждению земли в пользу государства уже начались, и, по словам Уголькова, представители минимущества не приводят во время разбирательства никак контренных данных нарушений закона – ни российского, ни того же украинского. Все их причины сводятся к заявлениям «мы не согласны и мы против».

Управляющий партнер юридической компании «Прецедент консалтинг» в Крыму Станислав Петров утверждает, что это крымские власти не в первый раз пытаются забрать у людей землю, оформленную в собственность по российскому законодательству:

«Волнами, такими ковровыми методами пересматриваются старые договоры. Сейчас мы ждем очередную волну пересмотра земельных отношений на Южном берегу. И видим сейчас активность по землям сельскохозяйственного назначения. То есть история, к сожалению, не уникальная».

Петров указывает на то, что по оспариваемым сделкам есть сроки давности: опротестовать договор купли-продажи можно в течение года с момента его заключения, истребовать землю – в течение 3 лет.

Например, Денис Ваньжа, у которого тоже пытаются отобрать землю, оформил все документы в 2016 году, то есть все сроки давности прошли, и минимущество – по закону РФ – не может у него ничего забрать.

«Суд применяет нормы права, которые применялись на момент заключения сделки или вынесения соответствующего решения, – говорит Петров. – В целом тут приходится только надеяться хотя бы на относительную независимость судей».

Кстати, Денис Ваньжа обратился к главе Крыма Сергею Аксенову и вице-спикеру Госдумы Алексею Гордееву, но реакции пока не последовало. А было бы интересно узнать, что думает человек, возглавлявший правительство Крыма и при Украине, и при РФ, о применении украинского законодательства в российской республике и как с таким подходом он собирается повышать инвестиционную привлекательность вверенной ему части полуострова.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.03.21

Февраль позволил пополнить крымские водохранилища. / Скандал на минских переговорах – ОБСЕ встала на сторону ЛДНР. / Иван Комелов: Застройка Форосского парка – это варварство и кощунство. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»