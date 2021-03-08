Украинцы ничего не хотят слышать о Крыме

Тема «возвращения Крыма» настолько не интересует украинцев, что полуострову и его «оккупации» посвящено чуть более одного процента материалов во всех зарегистрированных в «Незалежной» СМИ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о «недопустимом игнорировании» крымской повестки заявила на пресс-конференции в Киеве заместитель так называемого представителя президента Украины в Крыму Дарья Свиридова.

По её словам, невозможно рассчитывать на серьёзную поддержку Запада в крымском вопросе, если сама Украина совершенно не интересуется проблемой «деоккупации полуострова».

«Мы очень часто апеллируем к международным партнёрам, просим помощи, что мало говорят о Крыме или о войне на Украине, однако, согласно недавним исследованиям, лишь чуть более процента новостей или сообщений в общенациональных СМИ были посвящены Крыму.

Это о том, что это тоже наш вызов! Мы должны продолжать нести ответственность и делать всё, чтобы строить пространство доверия и диалог, и защиту тех граждан полуострова, которые являются гражданами нашей страны», – негодовала Свиридова.

Её поддержал соучредитель украинской Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» Владимир Лупаций.

«Поэтому тема Крыма в украинском информационном пространстве и в повестке дня – это то, от чего мы должны стартовать. Если внутри Украины эта тема составляет один процент в потоке новостей, то мы не можем ожидать, что эта тема будет на повестке дня у международных партнёров», – приводит слова украинского активиста «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно президент Зеленский убеждал жителей полуострова, что «Крым – это вырванное сердце Украины», поэтому граждане «Незалежной» якобы безмерно грустны и печальны.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.03.21

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