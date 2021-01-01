Президент Украины призвал Крым и Донбасс вернуться в прошлое

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении призвал жителей Крыма и Донбасса перевести часы назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращение украинского лидера длилось 14 минут. Крыму и Донбасу он уделил 1 минуту, сообщив, что хочет сказать о наступлении мира, находясь в Донецке, а на песке пляжа в Ялте написать «Крым – это Украина».

После этого президент Украины перешел на русский язык заявил, что Донецк, Луганск и Крым «сейчас в буквальном смысле живут в другом времени», а потом призвал их перевести часы назад, чтобы быть с Украиной.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 01.01.21

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