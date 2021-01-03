Киевский академик рассказал, по каким швам расползётся Украина

Украина нежизнеспособна как унитарное национальное государство. Кроме того, если власти в Киеве, поддавшись давлению националистов, продолжат безальтернативный антироссийский курс в направлении Европы, то украинское государство ждёт распад по историческим территориям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире интернет-канала «Голос правды» заявил известный украинский историк и археолог, академик Национальной академии наук Украины Петр Толочко.

«Мне кажется противоестественным, чтобы на сегодняшнем этапе все то глубинное, что нас породило, было отринуто и забыто, и мы вдруг, как перекати-поле, оторвавшись от этого восточнославянского православного материка, вдруг покатились туда, в западную Европу. Мы там не приживёмся.

Я боюсь, что на этом «безальтернативном пути», как говорят наши национально озабоченные, появится альтернатива – альтернатива отпадения каких-то территорий, это не исключено», – предупреждает учёный.

«Я знаю, что Одесса – историческая Новороссия, Харьков и Донбасс – территория Донецко-Криворожской республики, которую ввёл в состав Украины дедушка Ленин в 1918 году.

Эти швы, которыми сшивали Украину, и делали из неё «Великую Украину», они как сшивались, так могут и расшиться. Поэтому есть естественные линии раздела», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского академика.

Симферополь, Валентин Карамазов

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