российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 октября 2020, 02:35 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Украина присоединится к антироссийским санкциям по делу Навального – Зеленский

Фото: amp.znaj.ua

Киев ждёт официальных документов от немецкой стороны по делу Навального и решения ЕС по расширению антироссийских санкций. После этого Украина сразу к ним присоединится.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе саммита Украина-ЕС заявил президент Владимир Зеленский.

«Я бы хотел, чтобы мы услышали детали от немецкой стороны, прежде всего. И тогда Украина будет готова присоединяться, я уверен, к санкциям международных партнеров», – приводит слова Зеленского ТАСС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.10.20

В Крыму признали необоснованным скандальное обвинение, предъявленное герою Крымской весны. / Глава Крыма признал, что не может справиться с ценами на бензин. / Правительство Крыма распродает культурное наследие. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Навальный обвинил Путина в причастности к своему отравлению: «Других версий у меня нет»

Госдума предложила Бундестагу создать комиссию по Навальному: «Нужен контроль за расследованием инцидента»

Сенаторы США инициировали введение санкций против России из-за Навального

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,