Украина присоединится к антироссийским санкциям по делу Навального – Зеленский

Киев ждёт официальных документов от немецкой стороны по делу Навального и решения ЕС по расширению антироссийских санкций. После этого Украина сразу к ним присоединится.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе саммита Украина-ЕС заявил президент Владимир Зеленский.

«Я бы хотел, чтобы мы услышали детали от немецкой стороны, прежде всего. И тогда Украина будет готова присоединяться, я уверен, к санкциям международных партнеров», – приводит слова Зеленского ТАСС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.10.20

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