Сенаторы США инициировали введение санкций против России из-за Навального

Американские сенаторы внесли законопроект о введении санкций в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Документ разработали Марко Рубио и Митт Ромни из Республиканской партии, а также Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен (Демократическая партия).

Законопроект «предполагает санкции против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, включая отравление оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального», говорится в заявлении на сайте Криса Кунса (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, документ предписывает администрации США определить, были ли нарушены Кремлем законы, запрещающие применение химического и биологического оружия.

Сенаторы также потребовали от Белого дома подготовить и представить доклад о финансовом состоянии президента РФ Владимира Путина и его окружения из-за предполагаемой коррупции, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщал «Новый День», оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа на борту самолета из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Его соратники обратились в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь и потребовали перевезти его в зарубежную клинику.

Из-за запрета омских врачей на транспортирование оппозиционер попал в берлинскую клинику только 22 августа. Омские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Власти Германии в свою очередь заявили об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Позднее специальные лаборатории в Швеции и Франции подтвердили результаты проведенных в Германии исследований анализов Навального.

Российская сторона отвергает версию об отравлении оппозиционера, отмечая, что Берлин не представил Москве никаких доказательств этого. В тоже время в Кремле заявили о готовности российской стороны к сотрудничеству с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального. Генпрокуратура России отправила официальные запросы, однако пока ответов из Берлина надзорное ведомство не получало, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 25.09.20

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