Навальный обвинил Путина в причастности к своему отравлению: «Других версий у меня нет»

Оппозиционер Алексей Навальный полагает, что к его предполагаемому отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, других версий преступления у меня нет», – заявил скандальный политик в интервью немецкому изданию Der Spiegel. Он также подтвердил, что после курса реабилитации в Германии вернется в Россию. «Моя задача сейчас – оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», – сказал Навальный.

Полный текст интервью с ним будет опубликован в пятницу, 2 октября, сообщает издание.

Надо отметить, что фрагменты беседы с российским оппозиционером были опубликованы накануне двухдневного внешнеполитического саммита ЕС, который стартует 1 октября в Брюсселе. На нем, в том числе, будет затронут инцидент с Навальным.

Как сообщал «Новый День», состояние оппозиционера резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа оппозиционер был перевезен в берлинскую клинику «Шарите». Омские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Медики при этом заверили, что не нашли ядов в организме политика. Власти Германии в свою очередь заявили об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Позже спецлаборатории в Швеции и Франции подтвердили результаты проведенных в Германии исследований анализов Навального.

Российская сторона отвергла версию об отравлении оппозиционера, указав, что Берлин не представил Москве никаких доказательств этого. В тоже время в Кремле заявили о готовности России к сотрудничеству с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального.

Москва, Наталья Петрова

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