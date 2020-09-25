Госдума предложила Бундестагу создать комиссию по Навальному: «Нужен контроль за расследованием инцидента»

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила письмо президенту Бундестага Вольфгангу Шойбле с предложением создать совместную комиссию, чтобы контролировать расследование инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Документ размещен на сайте Госдумы.

В письме отмечается, что «развернутая западными СМИ и рядом политиков Германии массированная кампания по поводу якобы преднамеренного отравления Россией блогера Алексея Навального носит спланированный характер». Эти действия направлены «на возбуждение конфронтации и причиняет ущерб развитию российско-германских отношений», – подчеркивают авторы документа.

Депутаты указывают, что у них налажено «эффективное межпарламентское сотрудничество» с коллегами из Бундестага, и в связи с этим предлагают «создать совместную комиссию или рабочую группу с участием депутатов Бундестага и Государственной Думы» для осуществления парламентского контроля за ходом расследования произошедшего с Алексеем Навальным.

Парламентарии также выразили надежду на проведение в ФРГ независимого расследования ситуации с Навальным и взаимодействие властей Германии с Россией, которая, по их мнению, «проявляет в этом вопросе максимальную открытость».

Глава комиссии Василий Пискарев, комментируя обращение, заявил, что пока власти Германии темнят, информации не дают, и «мы не знаем, что было на самом деле – было ли отравление, не было». По его словам, совместная парламентская проверка должна помочь разобраться «в провокации, которая была организована против нашей страны».

Ранее Россия направила ноту постоянному представительству Германии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с возможным отравлением Навального, потребовав предоставить все исчерпывающие данные по всем вопросам, касающихся дела Навального. Речь идет как о результатах анализов и биологических проб, так и о клинической картине, рассказал постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Состояние Алексея Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа оппозиционер был перевезен в берлинскую клинику «Шарите». Омские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Власти Германии в свою очередь заявили об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Позднее специальные лаборатории в Швеции и Франции подтвердили результаты проведенных в Германии исследований анализов Навального.

Российская сторона отвергла версию об отравлении оппозиционера, указав, что Берлин не представил Москве никаких доказательств этого. В тоже время в Кремле заявили о готовности российской стороны к сотрудничеству с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального.

Москва, Наталья Петрова

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