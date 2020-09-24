Россия потребовала от Германии исчерпывающие данные по делу Навального

Россия направила ноту постоянному представительству Германии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, рассказал постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

«Сегодня мы направили ноту постоянному представительству ФРГ при ОЗХО, сославшись на статью девятую химконвенции, часть вторую. Эта статья называется «Консультации, выяснение обстоятельств. Согласно положениям статьи, которую я процитировал, немецкие коллеги обязаны ответить нам в десятидневный срок. Отсчёт уже пошёл с сегодняшнего дня», – приводит его слова RT.

Он рассказал, что Германии предложили безотлагательно предоставить России исчерпывающие данные по всему спектру вопросов, касающихся дела Навального. По его словам, речь идет как о результатах анализов и биологических проб, так и о клинической картине.

Александр Шульгин также рассказал, что направил письмо генеральному директору технического секретариата Фернандо Ариусу, в котором попросил довести до сведения всех государств – участников организации о предпринятых российской стороной шагах.

Напомним, оппозиционеру стало плохо утром 20 августа на борту самолета из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Его соратники обратились к следователям с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь и потребовали перевезти его в зарубежную клинику.

Из-за запрета омских врачей на перевозку оппозиционер попал в берлинскую клинику только 22 августа. Российские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Власти Германии в свою очередь заявили об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Позднее спецлаборатории в Швеции и Франции подтвердили результаты проведенных в Германии исследований анализов Навального.

В Кремле в свою очередь заявил о готовности российской стороны к сотрудничеству с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального. Генпрокуратура РФ отправила официальные запросы, однако пока ответов из Берлина надзорное ведомство не получало, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.09.20

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