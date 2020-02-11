Никакого «хлеба-соли»! Зеленский рассказал, как на Украине собираются встречать россиян

Сменится несколько поколений украинцев, пока россияне смогут приезжать в «Незалежную» на правах дорогих гостей.

Пока же они могут рассчитывать лишь на холодный приём за деньги в украинских санаториях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинским журналистам заявил президент Владимир Зеленский.

«Я не знаю, сколько надо лет для восстановления отношений на том уровне, на котором они были до войны. Я думаю, что для многих людей в стране это невозможно. Здесь опять вопрос поколений. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное. Время лечит раны», – рассуждает Зеленский.

«То есть с хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут, окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись. Это будут прагматичные экономические отношения. А какие еще нужно сделать шаги и сколько времени пройдет, чтобы тебя встречали снова как близких людей, я даже не представляю», – приводит слова украинского президента «Интерфакс-Украина».

Сколько сменится поколений на юго-востоке Украины, прежде чем в Донецке и Одессе простят Киев, Зеленский не уточнил.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.02.20

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