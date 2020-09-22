Зеленский едет на военные учения грозить очередным возвращением Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Николаевскую и Херсонскую области, где проходят совместные с НАТО учения «Объединенные усилия – 2020».

Ожидается, что глава «Незалежной» вновь заявит об угрозе России всей Европе и потребует возвращения Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о визите Зеленского уже сообщила пресс-служба Николаевской областной госадминистрации.

«23 сентября 2020 года, в ходе рабочей поездки в Николаевскую область, президент Украины Владимир Зеленский ознакомится с ходом проведения стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия – 2020», – говорится в сообщении.

После Николаевской области украинский президент заедет в Херсонскую, где продолжит ознакомление с ходом учений.

Напомним, накануне Зеленский в ООН вновь обвинил Россию в «оккупации Крыма и Донбасса».

Ранее он поручил создать международную переговорную площадку для обсуждения вопроса «возвращения Крыма в состав Украины». При этом по составу участников она должна быть шире «нормандского формата».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.09.20

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