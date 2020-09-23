Американские военные самолёты демонстративно пролетели над Киевом и другими украинскими городами

Американское посольство в Киеве призывает украинцев «помахать рукой» самолётам ВВС США над столицей и другими городами страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в качестве повода для демонстративных пролётов своей авиации американцы использовали проходящие на Украине учения «Объединенные усилия – 2020».

Совместные военные манёвры Украины и НАТО объявлены ответом на проходящие в России масштабные учения «Кавказ – 2020».

«Сегодня возле Арки Дружбы народов и вдоль Днепра, помашите рукой самолетам CV22B (десантный конвертоплан), которые будут пролетать над Киевом.

В это же время вы можете увидеть пролёты MC-130J (военно-транспортный самолёт) над Херсоном, Запорожьем, Днепром (Днепропетровск), Полтавой и Черкассами», – сообщает в Твиттере пресс-служба посольства США на Украине.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Николаевскую и Херсонскую области, где проходят совместные с НАТО учения «Объединенные усилия – 2020».

Ожидается, что глава «Незалежной» вновь заявит об угрозе России всей Европе и потребует возвращения Крыма.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.09.20

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