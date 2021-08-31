Военные самолёты спецназа США осуществили «ознакомительные полёты» над Киевом

Военно-транспортная авиация Сил специальных операций США направила два своих самолёта для проведения разведки инфраструктуры украинской столицы и одновременно для демонстрации своей поддержки Украине перед «агрессивной Россией». Облёт Киева стал финальной операцией после месяца совместных учений с вооружёнными силами Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает посольство США в Киеве.

«Силы спецопераций США вместе с украинскими коллегами в течение месяца проводили совместные учения. Чтобы отметить окончание этой миссии, Командование сил специальной операции США осуществило полет над Киевом вместе с украинскими партнерами на 2-х самолетах MC -130J Commando II», – говорится в сообщении американского посольства.

Отметим, что это не первая подобная провокация США. В прошлом году американские военные самолёты так же демонстративно пролетали над Киевом и другими украинскими городами.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.08.21

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