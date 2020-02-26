В ОБСЕ подвели итог очередному раунду переговоров по Донбассу в Минске

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Хайди Грау разразилась грозной безадресной констатацией: в Донбассе всю неделю стреляли с новой силой, и это нехорошо.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё выступление Грау посвятила обострению ситуации на линии фронта в Луганской народной республике.

«На прошлой неделе мы все стали свидетелями всплеска нарушений режима прекращения огня в Луганской области, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Гражданское население вновь заплатило высокую цену. Это неприемлемо. Поэтому события последних дней не могут не тревожить», – заявила она.

Спецпредставитель ОБСЕ рассказала также, о чём шли переговоры конфликтующих сторон в последний день переговоров. Это разминирование на линии соприкосновения, обмен удерживаемых лиц между ЛДНР и Киевом, поиск пропавших без вести, открытие новых пунктов пропуска для гражданских лиц, выплата пенсий проживающим в республиках и ремонт разрушенных артиллерией водозаборов для восстановления водоснабжения населённых пунктов. .

Следующий раунд переговоров состоится 11 марта, объявила Грау.

Напомним, рано утром 18 февраля украинская диверсионная группа (ДРГ) при попытке проникновения на территорию Луганской народной республики подорвалась на минном поле и потеряла двух человек убитыми и трёх раненными.

После этого украинская артиллерия, для обеспечения отхода ДРГ, предприняла массовый обстрел позиций ЛНР, разрушив несколько жилых домов и тяжело ранив одного из местных жителей.

В Киеве поспешили заявить, что украинская армия ответила огнём на обстрел своих позиций.

Зеленский обвинил во всём ЛНР, назвав происшествие «попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами».

В штабе ВСУ попытались скрыть масштаб потерь, заявив об одном убитом украинском военном и двух раненных.

Позже бойцы ЛНР отбили захваченный ранее украинской армией наблюдательный пост, откуда корректировался огонь украинской артиллерии по позициям Народной милиции ЛНР и по жилым домам.

Симферополь, Валентин Карамазов

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