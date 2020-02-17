Лавров посоветовал Зеленскому забыть о «нормандском саммите» в апреле

О проведении саммита в «нормандском формате» в апреле текущего года не может быть и речи, пока Киев не выполнит все договорённости, согласованные на прошлой встрече лидеров «нормандской четвёрки» в Париже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом по итогам Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Когда мы слышим заявления наших коллег по нормандскому формату об апреле как дате созыва саммита, это их пожелания, которые они высказывают вслух, но не более того...

Прежде чем созвать саммит, необходимо не только выполнить то, о чем раньше договорились, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах. К этому стоит приступить, когда завершится процесс реализации того, что было достигнуто раньше», – цитирует Лаврова ТАСС.

Особое внимание глава МИД РФ обратил на нежелание Киева идти на диалог с ЛДНР.

«Мы видим отсутствие большого желания украинской стороны на эту тему (разведение сил и средств) договариваться. Все упирается в патологическое нежелание украинской власти как при Порошенко, так и при Зеленском сейчас выполнять требования минских договоренностей по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском», – добавил Сергей Лавров.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, что созывать следующий саммит «нормандской четвёрки» нет никакого смысла, пока Киевом не будут выполнены конкретные задачи, поставленные перед Украиной во время предыдущей встречи в Париже в декабре прошлого года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.02.20

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