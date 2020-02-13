Россия вынесла в Совбез ООН вопрос о выполнении Киевом Минских соглашений

Российская Федерация запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности ООН по Украине в связи с пятой годовщиной Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«В связи с пятой годовщиной Комплекса мер по реализации минских соглашений, которая отмечается сегодня, 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности», – цитирует Полянского «Интерфакс».

Напомним, накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским высказала обеспокоенность в связи с усилением обстрелов в Донбассе.

Меркель крайне озабочена как активизацией боевых действий по всей линии соприкосновения, так и полным остутствием комментариев официальных лиц Украины по этому поводу.

Кроме того, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Киев сорвал выполнение резолюции декабрьской 2019 года встречи «нормандской четвёрки».

По его словам, проведение назначенного на апрель очередного «нормандского саммита» уже не имеет смысла.

Как сообщал «Новый День», ранее Москва направила в Вену постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, где он жёстко раскритиковал Киев по всему комплексу российских претензий к Украине.

Обвинения Москвы постпред огласил постоянному совету ОБСЕ.

В первую очередь, Лукашевич обратил внимание европейцев на упорное нежелание Украины выполнять Минские соглашения.

Симферополь, Валентин Карамазов

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