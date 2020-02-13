Кончай стрелять: генсек НАТО впервые раскритиковал Зеленского за Донбасс

НАТО видит, что президент Украины выдвигает много инициатив по урегулированию конфликта на востоке страны, однако призывет Владимира Зеленского предпринять уже конкретные шаги для прекращения огня на линии фронта и для обеспечения безопасности мониторинговой миссии в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

«Мы можем похвалить президента Зеленского за инициативы по поиску мирного разрешения конфликта на Украине, однако необходимо сделать больше на пути к мирному урегулированию, где остается много проблем. Мы видим ежедневные нарушения соглашений о прекращении огня, мы видим, что наблюдатели ОБСЕ не могут перемещаться свободно и безопасно», – цитирует Столтенберга ТАСС.

Напомним, накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским высказала обеспокоенность в связи с усилением обстрелов в Донбассе.

Меркель крайне озабочена как активизацией боевых действий по всей линии соприкосновения, так и полным остутствием комментариев официальных лиц Украины по этому поводу.

Кроме того, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Киев сорвал выполнение резолюции декабрьской 2019 года встречи «нормандской четвёрки».

По его словам, проведение назначенного на апрель очередного «нормандского саммита» уже не имеет смысла.

Как сообщал «Новый День», ранее Москва направила в Вену постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, где он жёстко раскритиковал Киев по всему комплексу российских претензий к Украине.

Обвинения Москвы постпред огласил постоянному совету ОБСЕ.

В первую очередь, Лукашевич обратил внимание европейцев на упорное нежелание Украины выполнять Минские соглашения.

Между тем, накануне Российская Федерация запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности ООН в связи с невыполнением Украиной Минских соглашений, которым исполняется уже пять лет.

В свою очередь, Украина поспешила инициировать на 20 февраля заседание Генеральной ассамблеи ООН «по ситуации на временно оккупированных территориях».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.02.20

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